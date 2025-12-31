A 18 anni dona gli occhiali del negozio di famiglia ad un villaggio dell' Etiopia | la storia di Luna Rosini

A 18 anni, Luna Rosini di Agugliano ha deciso di donare gli occhiali del negozio di famiglia a un villaggio in Etiopia. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l’importanza di aiutare chi ne ha bisogno. La sua scelta dimostra come anche le azioni più piccole possano avere un impatto concreto sulla vita di persone lontane, promuovendo solidarietà e attenzione verso le realtà meno fortunate.

AGUGLIANO- Un gesto di grande solidarietà capace di arrivare fino in Africa. Protagonista di questa incredibile storia è Luna Rosini, una ragazza di appena 18 anni di Agugliano. Dopo la chiusura dello storico negozio di ottica del nonno, anziché vendere o accantonare le centinaia di montature.

