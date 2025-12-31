3Tre Il Numero Perfetto dello Sci - documentario dal 2 Gennaio Sky Sport ????

Dal 2 gennaio Sky Sport celebra la 3Tre di Madonna di Campiglio con il documentario che racconta la pista più iconica dello sci mondiale. Alberto Tomba, Giorgio Rocca, Piero Gros, Paolo De Chiesa e Ingemar Stenmark rivivono le emozioni dello slalom notturno nel cuore delle Dolomiti dove il suono del ghiaccio si mescola al boato della folla dal cancelletto al traguardo. La storia che ha fatto diventare una pista una grande classica?? #3Tre #MadonnaDiCampiglio #SkySport #AlbertoTomba #SciAlpino #Dolomiti #SlalomNotturno #GiorgioRocca #Stenmark #DocumentarioSci #TrentinoMarketing #CoppaDelMondo #SciItaliano #PistaLeggenda #Gennaio2025 3Tre è il numero magico, Madonna di Campiglio è 3Tre e 3Tre è Madonna di Campiglio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

