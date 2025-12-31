35enne e due bambini investiti ad Arezzo

Da arezzonotizie.it 31 dic 2025

A Arezzo, in viale Mecenate, tre pedoni sono stati investiti dopo le 12:00. Coinvolti un uomo di 35 anni e due bambini, che si trovavano insieme. Le circostanze dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi stanno intervenendo per garantire assistenza e chiarire quanto accaduto.

Tre pedoni sono stati investiti in viale Mecenate. È accaduto dopo le 12. Un'auto ha colpito un 35enne e due bambini che si trovavano con lui. Per loro sono scattati i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana sud est che ha inviato ul posto l'automedica di Arezzo e le ambulanze della Croce Bianca e.

