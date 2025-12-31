Il 31 dicembre si celebra Maria Regina della Famiglia, un titolo che deriva dalla volontà di un grande Papa, il quale volle onorare la Santa Vergine assegnandole questo speciale appellativo nelle Litanie Lauretane. Una ricorrenza che sottolinea il ruolo di Maria come guida e protettrice delle famiglie, radicata in una tradizione religiosa che attribuisce alla Vergine un’importanza fondamentale nel cammino di fede e nella vita quotidiana.

È stato uno dei più grandi Papa della storia a volere che la Santa Vergine fosse onorata con il titolo di Maria Regina della Famiglia, appositamente aggiunto alle Litanie Lauretane. Su richiesta di San Giovanni Paolo II, domenica 31 dicembre 1955 fu aggiunta alle Litanie Lauretane la seguente invocazione: «Regina della Famiglia, prega per noi».

31 dicembre, Maria Regina della Famiglia: il titolo voluto da un grandissimo Papa

