31 dicembre è San Silvestro I riti la storia il cenone e il brindisi

Il 31 dicembre segna l’ultimo giorno dell’anno, con tradizioni e riti che variano tra le diverse regioni italiane. A Firenze e in Toscana, il cenone e il brindisi sono momenti centrali, accompagnati da usanze antiche e simboli di buon auspicio. In questa guida, esploreremo i riti, le tradizioni e le consuetudini che caratterizzano l’ultimo dell’anno, offrendo uno sguardo sobrio e accurato su questa ricorrenza.

Firenze, 31 dicembre 2025 – San Silvestro è sinonimo di cenone e festa. Ma quanti toscani andranno al ristorante? E quali sono i riti beneauguranti per iniziare il 2026 col piede giusto? Ecco la guida a costumi e tradizioni dell'ultimo dell'anno. Toscani a tavola la notte di San Silvestro. Saranno almeno 285.600 i toscani che sceglieranno di festeggiare San Silvestro al ristorante. Circa l'8% della popolazione residente (per l'esattezza il 7,8%) consumerà quindi l'ultima cena del 2025 in un locale pubblico. È quanto emerge dalle stime di Confcommercio Toscana, elaborate sui dati Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

