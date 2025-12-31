Nel 2025, la stampa internazionale ha riconosciuto il ruolo di Giorgia Meloni e del suo governo come protagonisti di un percorso di crescita per l’Italia. Questo riconoscimento testimonia una maggiore attenzione e apprezzamento per le scelte politiche e le riforme avviate, contribuendo a rafforzare l’immagine del paese all’estero. Un anno di consensi che sottolinea il cambiamento e l’affermazione dell’Italia nel contesto europeo e globale.

Anche la stampa estera ha deciso di incoronare il premier Giorgia Meloni e il suo esecutivo nel 2025, dimostrando che negli altri Paesi europei e occidentali c’è chi ora riconosce la grandezza dell’Italia. Basti pensare al titolo ricevuto da Giancarlo Giorgetti a gennaio, che dalla rivista The Banker del Financial times è stato definito come “ministro delle Finanze dell’anno”. Tra gli uomini del governo italiano più apprezzati in generale figura anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che a febbraio è stato descritto in un mondo incredibile da Politico.eu: “Probabilmente è il più potente in Europa” nel suo campo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - 2025, un anno di consensi dalla stampa internazionale per Meloni e i suoi ministri: “Artefici del miracolo italiano”

