2025 l’anno nero della sinistra tutti i flop di Schlein & co | c’è l’imbarazzo della scelta

Il 2025 è stato un anno difficile per la sinistra italiana, segnato da numerosi fallimenti e delusioni. Tra flop elettorali, speranze disattese e riforme controverse, il quadro politico si è caratterizzato per un costante calo di fiducia e un clima di incertezza. Questo bilancio negativo evidenzia le sfide e le difficoltà affrontate da Elly Schlein e dal suo partito nel corso dell’anno.

2025 da dimenticare per Elly & co. Riassumere l’anno nero della sinistra è difficile da circoscrivere, tali e tanti i flop, le false speranze elettorali nutrite, i catastrofismi falliti sulle sorti economiche dell’Italia, le riforme del governo, osteggiate ma poi andate in porto, i sondaggi sempre scabrosi e mai sorridenti per il Pd. E poi “spallate” annunciate e fallite. L’anno elettorale che la sinistra si lascia alle spalle è da dimenticare. Il 3 a 3 alle Regionali, ingoiato con forza quando per mesi la sinistra sbandierava un improbabile successo per 4 regioni a 1. Ricordate i proclami? Il centrosinistra giurava che avrebbe vinto nelle Marche, Campania, Puglia, Toscana e Calabria, lasciando al centrodestra il solo Veneto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - 2025 l’anno nero della sinistra, tutti i flop di Schlein & co: c’è l’imbarazzo della scelta Leggi anche: X Factor 2025: ultime pagelle di quest'anno, Top e Flop della finale e non solo... Leggi anche: Atalanta, Juric ha l’imbarazzo della scelta: verso il 3-4-1-2 col Sassuolo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il 2025 anno nero per la pace. Una persona su 4 nel pianeta almeno sfiorata dalle guerre - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.