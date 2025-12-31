2025 | Jannik Sinner è la ' parola' più cercata dagli italiani La classifica completa

Nel 2025, Jannik Sinner si conferma come la parola più cercata dagli italiani, secondo le analisi di Wikimedia Italia. L’associazione, che promuove la conoscenza libera attraverso Wikipedia, ha pubblicato la classifica delle ricerche online degli ultimi dodici mesi. Questo trend riflette l’interesse crescente verso il giovane tennista, simbolo di talento e impegno nel panorama sportivo nazionale.

Wikimedia Italia, l'Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l'enciclopedia più famosa al mondo (Wikipedia), ha svelato le ricerche sul web degli ultimi dodici mesi. Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: l'orgoglio nazionale Jannik Sinner conquista per il secondo anno di fila la vetta della classifica delle 10 voci più visitate. Al secondo posto Papa Francesco.

