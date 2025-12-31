1,4 milioni per un dollaro | gli iraniani in piazza per il crollo del rial

Da alcuni giorni, le piazze di Tehran sono testimoni di proteste diffuse contro la crisi economica e il crollo del rial, con slogan come

“Non abbiate paura, non abbiate paura, siamo qui tutti insieme”. È lo slogan che riecheggia da tre giorni, dal 28 dicembre, per le strade di Tehran e dell’Iran. Il 28 dicembre 2025 il valore del rial ha toccato i minimi storici, scatenando un’ondata nefasta su un Paese già in crisi. Domenica, per comprare un dollaro americano, ci volevano 1,4 milioni di rial. Per un Euro, 1,7. E gli iraniani, ancora una volta, sono scesi in piazza. Come avevano fatto nel 2009, nel 2019 e nel 2022. Ma questa volta, le motivazioni sono diverse. E diverso potrebbe essere l’impatto dei disordini. Negozianti in protesta Tehran, Iran, 29 Dicembre 2025. 🔗 Leggi su It.insideover.com

