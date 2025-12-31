131 euro a famiglia per il tradizionale cenone dei Campani a capodanno
Secondo un’indagine di Coldiretti/Ixe', le famiglie campane prevedono di spendere in media 131 euro per il tradizionale cenone di Capodanno. La cifra riflette le abitudini e le tradizioni della regione in occasione delle festività, offrendo un quadro delle scelte di spesa per questa occasione speciale.
Secondo un’indagine condotta da ColdirettiIxe', nel prossimo Capodanno si prevede che le famiglie della Campania spenderanno in media 131 euro per il tradizionale cenone. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: Capodanno in Campania, 131 euro a famiglia per il cenone
Leggi anche: Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli costerà 131 euro a famiglia: quasi il doppio di Milano
Capodanno 2025-2026, gli italiani spenderanno in media 127 euro per il cenone in casa.
Capodanno, in Campania spesa media di 131 euro per il cenone: cresce il budget e vince la tradizione - Capodanno, in Campania spesa media di 131 euro per il cenone: cresce il budget e vince la tradizione: ecco gli ultimi dati ... 2anews.it
Coldiretti/Ixe’: le famiglie campane spenderanno in media 131 euro per il cenone di Capodanno - Anche le famiglie della Campania spenderanno in media 131 euro per il cenone di Capodanno, una cifra in aumento del 7% rispetto al 2024, con la maggior parte che trascorrerà la serata in casa, anche s ... msn.com
CAPODANNO - Coldiretti/Ixè, 131 euro da famiglie campane per il cenone - Anche le famiglie della Campania spenderanno in media 131 euro per il cenone di Capodanno, una cifra in aumento del 7% rispetto al 2024, con la maggior parte che trasco ... casertafocus.net
#Benevento- Coldiretti/ixe: Le famiglie campane spenderanno in media 131 euro per il cenone di capodanno #Alimenti #Capodanno #Cenone #Coldiretti #Spesa #Famiglia #Media #NanoTV - facebook.com facebook
Capodanno in Puglia: 130 euro a famiglia per il cenone, 20mila negli agriturismi - News x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.