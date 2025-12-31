131 euro a famiglia per il tradizionale cenone dei Campani a capodanno

Da cilentoreporter.it 31 dic 2025

Secondo un’indagine di Coldiretti/Ixe', le famiglie campane prevedono di spendere in media 131 euro per il tradizionale cenone di Capodanno. La cifra riflette le abitudini e le tradizioni della regione in occasione delle festività, offrendo un quadro delle scelte di spesa per questa occasione speciale.

