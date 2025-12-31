Un corridore baciato dal destino, un corridore spinto solo dalla caparbietà. Davanti a loro 100 metri che fanno la differenza di una vita. 100 Meters è un magnifico film d'animazione tratto dal manga di Uoto, ora disponibile su Netflix. C'è una scena particolare, in 100 Meters, che ha richiesto più di un anno di lavoro, un numero spaventoso di disegni e un utilizzo sopraffino di diversi stili e tecniche, dal rotoscopio (il disegno ricalcato sulla base di persone reali) al piano sequenza. Non vi anticiperemo di che scena si tratta (ma se vedrete il film, cosa che vi consigliamo caldamente di fare, lo capirete senza problemi), ma la cosa paradossale è che tutto questo tempo e tutto questo lavoro si sono poi concretizzati in una sequenza di poche decine di secondi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

100 Meters, la recensione: l'ultimo, bellissimo scatto verso il traguardo

