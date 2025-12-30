Zona economica speciale in 3 province della Lombardia? Così riduciamo il gap salariale con la Svizzera

Una zona economica speciale nelle province di Como, Varese e Sondrio mira a ridurre il divario salariale con la Svizzera. Concordata con il ministro Giorgetti, questa iniziativa prevede agevolazioni fiscali e il trasferimento diretto di un premio di frontiera nelle buste paga dei lavoratori italiani di frontiera. L’obiettivo è favorire lo sviluppo locale e migliorare le condizioni economiche dei residenti nelle aree di confine.

Como - "L'obiettivo dell'ordine giorno, concordato con il ministro Giorgetti, è quello di costituire una zona economica speciale nelle aree di confine con la Svizzera, consentendo tutte le agevolazioni e i benefici previsti e, nel caso specifico, il trasferimento diretto in busta paga dei lavoratori italiani residenti in questi comuni italiani di frontiera di un assegno, un premio di frontiera, che consenta quindi di ridurre il gap salariale tra lo stipendio pagato in Svizzera e quello pagato in Italia ". Queste le parole del deputato della Lega Stefano Candiani in merito all'odg della Lega alla manovra, a sua prima firma, che impegna il governo all'istituzione di una Zona economica speciale ricomprendente i territori del comuni di confine con la Svizzera nelle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola.

