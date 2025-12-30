Zola è sicuro vince ancora il Napoli

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianfranco Zola, simbolo di eleganza e classe nel calcio italiano, si confronta con un Napoli che continua a ottenere risultati importanti. Il suo percorso riflette l'evoluzione del calcio e la continua ricerca di quei giocatori capaci di fare la differenza. In un contesto di continuità e tradizione, Zola rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per gli appassionati di sport e storia calcistica.

"> «Non nascono più i numeri dieci di una volta». È da qui che parte il viaggio di Gianfranco Zola, un racconto che profuma di nostalgia e calcio senza tempo. L’ex fantasista, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, ripercorre emozioni, simboli e protagonisti di un calcio che resta vivo nei sentimenti. Zola è Napoli, Parma, Chelsea, Cagliari, ma soprattutto è un’idea di gioco che continua a parlare anche oggi. Il 2025 si chiude nel segno del Napoli. «Scudetto e Supercoppa rappresentano simboli di una grandezza che appartiene al club», spiega Zola nell’intervista firmata da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

zola 232 sicuro vince ancora il napoli

© Napolipiu.com - Zola è sicuro, vince ancora il Napoli

Leggi anche: Supercoppa Italiana, Crippa sicuro: “Vince il Napoli. Conte e Allegri sono i migliori tecnici della Serie A”

Leggi anche: Juan Jesus sicuro: «Posso ancora dare tanto a questo Napoli. Sugli obiettivi…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

Video Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.