Zola è sicuro vince ancora il Napoli

Gianfranco Zola, simbolo di eleganza e classe nel calcio italiano, si confronta con un Napoli che continua a ottenere risultati importanti. Il suo percorso riflette l'evoluzione del calcio e la continua ricerca di quei giocatori capaci di fare la differenza. In un contesto di continuità e tradizione, Zola rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per gli appassionati di sport e storia calcistica.

«Non nascono più i numeri dieci di una volta». È da qui che parte il viaggio di Gianfranco Zola, un racconto che profuma di nostalgia e calcio senza tempo. L'ex fantasista, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, ripercorre emozioni, simboli e protagonisti di un calcio che resta vivo nei sentimenti. Zola è Napoli, Parma, Chelsea, Cagliari, ma soprattutto è un'idea di gioco che continua a parlare anche oggi. Il 2025 si chiude nel segno del Napoli. «Scudetto e Supercoppa rappresentano simboli di una grandezza che appartiene al club», spiega Zola nell'intervista firmata da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport.

