Ziolkowski in crescita la Premier osserva | per la Roma non è sul mercato

La Roma ha ottenuto una vittoria contro il Genoa, evidenziando diverse performance positive. Tra queste, spiccano l’ottima prova di Dybala, il gol di Ferguson e il ritorno di Hermoso. Anche Ziolkowski ha mostrato segnali di crescita, attirando l’attenzione della Premier League. Tuttavia, il club ha confermato che il giocatore non è sul mercato, mantenendo la sua posizione stabile all’interno della rosa.

Nella gara vinta con il Genoa sono state tante le note positive in casa Roma, tra le quali l’ ottima partita di Dybala, la rete di Ferguson, il recupero di Hermoso, ma anche la prestazione di Ziolkowski. Il difensore polacco si è ben comportato, disputando un match senza sbavature e di grande attenzione, con precisione nelle chiusure. Con Ndicka partito per la Coppa d’Africa, nella ultime due gare il classe 2005 è stato utilizzato dal 1?, dimostrando di essere in crescita dopo un inizio tutt’altro che semplice in maglia giallorossa. All’Olimpico osservatori dalla Premier League. Queste ultime uscite hanno sicuramente dato fiducia a Ziolkowski in un momento importante della stagione, in cui dovrà mostrare a Gasperini di poter essere affidabile e continuo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ziolkowski in crescita, la Premier osserva: per la Roma non è sul mercato Leggi anche: Mercato Roma, poco spazio in Bundesliga per Fabio Silva: Massara osserva Leggi anche: Muharemovic Inter, Marotta osserva la crescita: è la grande idea già per gennaio, il piano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Premier su Ziolkowski: osservatori all'Olimpico. Ma per la Roma è incedibile - Il livello delle prestazioni del giovane difensore continua a crescere, attirando le attenzioni degli altri club. ilromanista.eu

