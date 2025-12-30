Zielinski è rinato ecco cosa lo ha trasformato in un titolare

Piotr Zielinski ha ritrovato nuova vitalità grazie alla guida di Cristian Chivu, che ha contribuito a trasformarlo in un leader più maturo e determinato. Questo cambiamento evidenzia come un percorso di crescita e attenzione possa influenzare positivamente le prestazioni di un calciatore, portandolo a nuove opportunità nel suo ruolo in campo.

Inter News 24 Piotr Zielinski sembra essere totalmente rinato sotto la guida di Cristian Chivu. Ecco che cosa lo ha trasformato in un titolare. Secondo l’analisi di Tuttosport, il momento d’oro di Piotr Zielinski non è un caso, ma il risultato di una ritrovata condizione fisica e della fiducia di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — ha saputo valorizzare le doti tecniche del polacco, rendendolo centrale nel progetto tattico della Beneamata. Il talentuoso centrocampista ex Napoli, noto per la sua eleganza nel controllo palla e la visione di gioco, ha finalmente superato i problemi al polpaccio che ne avevano condizionato il rendimento, causandogli anche l’esclusione dal Mondiale per club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski è rinato, ecco cosa lo ha trasformato in un titolare Leggi anche: Trevisani sull’Inter: «Zielinski rinato e Diouf sorprende: Lautaro è unico al mondo nel tiro di prima» Leggi anche: De Zerbi ha preso Greenwood e lo ha trasformato in un'arma letale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, Zielinski e la frecciata a Inzaghi: «L'anno scorso aveva i suoi titolarissimi» - Il polacco è stato rigenerato dalla cura di Cristian Chivu dopo mesi difficili alla corte di Simone Inzaghi: «Ero in seconda fila? msn.com

Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma

Zielinski: "Rinato Con Inzaghi partivo in terza fila..." - facebook.com facebook

Rinato con Chivu, lo scorso anno sfortunato per gli infortuni . x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.