Zeudi Di Palma fanbase dell’ex gieffina senza limiti | donati 4000 euro durante una diretta TikTok

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, mantiene un rapporto diretto con i suoi fan, che si manifesta anche attraverso donazioni e raccolte fondi. Recentemente, durante una diretta TikTok, è stato donato un importo di 4.000 euro, evidenziando un legame di fiducia e coinvolgimento tra la ex gieffina e la sua community.

Fan di Zeudi Di Palma: regali e raccolte fondi dopo il Grande Fratello. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, continua a far parlare di sé non tanto per nuove apparizioni televisive, quanto per il rapporto particolarmente intenso con una parte della sua fanbase. Un legame che, negli ultimi mesi, si è tradotto in regali in denaro, raccolte fondi e iniziative che spesso hanno fatto discutere. Dal punto di vista televisivo la modella non ha avuto grandi opportunità per tornare sul piccolo schermo. In molti l’attendeva nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Non è da escludere che la chiamata arrivi con il nuovo anno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Zeudi Di Palma, fanbase dell’ex gieffina senza limiti: donati 4000 euro durante una diretta TikTok Leggi anche: Zeudi Di Palma attaccata per aver mandato un messaggio di positività e libertà: la laurea non è un obbligo ma una scelta Leggi anche: Beatrice Luzzi stronca Helena Prestes: "Wishlist? Lei è cinica, non paragonatela a Zeudi Di Palma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Grande Fratello, quanto guadagna Zeudi Di Palma grazie ai suoi fan? Ecco quanto costa incontrarla - Il prossimo 11 giugno infatti, al Teatro Olimpico di Roma si terrà un incontro con Zeudi Di Palma; i biglietti, appena messi in vendita, si stanno già esaurendo. movieplayer.it Zeudi di Palma, perché i fan continuano a farle regali costosi: raccolti oltre 56.000 euro - Nel circo distopico che chiamiamo “realtà italiana”, l’idolatria per i partecipanti dei reality show continua a prosperare. dilei.it Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi - Dopo mesi dalla fine del Grande Fratello, le Zeudiners lanciano una nuova iniziativa per la loro beniamina: l'obiettivo è comprarle un'auto da sogno. movieplayer.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.