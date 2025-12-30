Zenith primo acquisto E festa per super Saccenti
Zenith Prato annuncia il primo acquisto della stagione, consolidando la mediana con Albi Hanxhari, ex Sporting Cecina. La società, guidata da Marco Magni e Francesco Settesoldi, punta a rafforzare la formazione di Simone Settesoldi in vista della seconda parte del girone A di Eccellenza, con un contratto biennale che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Un passo importante per il club nel percorso di crescita e competitività.
Nuovo arrivo in casa Zenith Prato. Per rinforzare la diga mediana della formazione allenata da Simone Settesoldi, in vista della seconda parte del girone A di Eccellenza, i direttori sportivi Marco Magni e Francesco Settesoldi hanno messo a segno un bel colpo facendo firmare (oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità) un biennale a Albi Hanxhari, ex centrocampista dello Sporting Cecina. Il classe 2003, di origini albanesi, può vantare un lungo curriculum calcistico, malgrado la relativamente giovane età. Metronomo e mediano di impostazione davanti alla difesa, Hanxhari ha fatto la trafila delle giovanili fra Genoa, Bologna e Pisa fino alla Primavera, per poi debutatre in serie D nella stagione 2022-2023 con la maglia dell’Aglianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Saccenti trascina la Zenith ed è ancora festa
Leggi anche: POCO X7 Pro 12/512 GB è un ottimo acquisto a circa 250€: scopri il super coupon
Zenith, primo acquisto. E festa per super Saccenti.
Zenith, primo acquisto. E festa per super Saccenti - Per rinforzare la diga mediana della formazione allenata da Simone Settesoldi, in vista della seconda parte del girone A di Eccellenza, i direttori sportivi Marco Ma ... msn.com
Zenith, che Feste. Da prima della classe - Prima metà di stagione da incorniciare per la Zenith ... msn.com
Zenith Cafè&Restaurant. . Domani guarderemo alle nuove strade da percorrere insieme. Oggi ci godiamo le feste, mentre il 31 prende vita il nuovo progetto PRIMO PIANO — FUSION, nel punto d’incontro tra Lab e Restaurant. Brindiamo a nuovi traguardi. Buo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.