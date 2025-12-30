Zenith, primo acquisto. E festa per super Saccenti.

Zenith Prato annuncia il primo acquisto della stagione, consolidando la mediana con Albi Hanxhari, ex Sporting Cecina. La società, guidata da Marco Magni e Francesco Settesoldi, punta a rafforzare la formazione di Simone Settesoldi in vista della seconda parte del girone A di Eccellenza, con un contratto biennale che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Un passo importante per il club nel percorso di crescita e competitività.

Nuovo arrivo in casa Zenith Prato. Per rinforzare la diga mediana della formazione allenata da Simone Settesoldi, in vista della seconda parte del girone A di Eccellenza, i direttori sportivi Marco Magni e Francesco Settesoldi hanno messo a segno un bel colpo facendo firmare (oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità) un biennale a Albi Hanxhari, ex centrocampista dello Sporting Cecina. Il classe 2003, di origini albanesi, può vantare un lungo curriculum calcistico, malgrado la relativamente giovane età. Metronomo e mediano di impostazione davanti alla difesa, Hanxhari ha fatto la trafila delle giovanili fra Genoa, Bologna e Pisa fino alla Primavera, per poi debutatre in serie D nella stagione 2022-2023 con la maglia dell’Aglianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

