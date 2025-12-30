Zelensky | summit leader Volenterosi 6 1
Il 6 gennaio, Zelensky ha partecipato al summit dei leader della Coalizione dei Volenterosi. Durante l'incontro, il capo negoziatore Rustem Umerov ha annunciato un accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale per organizzare un prossimo incontro. Questa decisione rappresenta un passo importante nel dialogo tra le parti coinvolte, volto a rafforzare la collaborazione e la stabilità nella regione.
17.55 Il capo negoziatore "Rustem Umerov ha riferito dell'accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Coalizione dei Volenterosi per tenere un incontro nel prossimo futuro. Lo stiamo programmando per il 3 gennaio in Ucraina". Così il presidente ucraino Zelensky. "Poco dopo - prosegue - si terranno discussioni a livello di leader: gli incontri sono necessari. Lo stiamo pianificando per il 6 gennaio in Francia". E si dice "grato al team del presidente Trump per la disponibilità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: I Volenterosi incalzano gli Usa sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana?Trump a Zelensky: «Non perdiamo tempo»
Leggi anche: Zelensky-Trump, l'indiscrezione a poche ore dal summit: "Telefonata con i leader europei"
Ucraina, Zelensky: nel piano garanzie di sicurezza Usa per 15 anni prolungabili. Macron: a inizio gennaio riunione alleati; Vertice Volenterosi, Macron: «26 Paesi impegnati per truppe in Ucraina». Trump agli europei: stop all'acquisto di petrolio russo....; INCONTRO FARSA; Vertice Trump-Zelensky oggi in Florida/ Negoziati di pace sull'Ucraina, cosa può cambiare. Putin.
Zelensky annuncia una nuova riunione con i Volenterosi per il 6 gennaio - Il vertice sarà preceduto, il 3 del mese, da un summit dei consiglieri per la sicurezza nazionale dei vari Paesi. msn.com
Ucraina, Zelensky convoca i Volenterosi: “Incontro cruciale in Francia il 6 gennaio”. L’attacco a Putin? “Tutto falso, possiamo dimostrarlo" - Volodymyr Zelensky ha annunciato la convocazione di due nuovi incontri della Coalizione dei Volenterosi, in programma il 3 gennaio in Ucraina e il 6 gennaio in Francia, quest’ultimo "a livello di ... affaritaliani.it
Zelensky annuncia possibile incontro a Parigi per la pace in Ucraina - I leader della «coalizione dei volenterosi» si riuniranno il 6 gennaio a Parigi. milanofinanza.it
“A un passo dalla pace”, ma su Donbas e Zaporizhzhia il nodo resta: dentro il summit di Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky Un pranzo formale in una sala dorata, una telefonata con Putin appena prima, e un bilancio prudente: “Siamo vicini, ma ci vorrà tempo”. - facebook.com facebook
CONSIGLIO EUROPEO | Il presidente Antonio Costa accoglie Volodymyr Zelensky al summit a Bruxelles: 'Non usciremo senza una decisione finale su come sostenere Kiev'. L'uso degli asset russi nella bozza del vertice, ma il testo sull'Ucraina separato dalle x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.