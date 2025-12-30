Il 6 gennaio, Zelensky ha partecipato al summit dei leader della Coalizione dei Volenterosi. Durante l'incontro, il capo negoziatore Rustem Umerov ha annunciato un accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale per organizzare un prossimo incontro. Questa decisione rappresenta un passo importante nel dialogo tra le parti coinvolte, volto a rafforzare la collaborazione e la stabilità nella regione.

17.55 Il capo negoziatore "Rustem Umerov ha riferito dell'accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Coalizione dei Volenterosi per tenere un incontro nel prossimo futuro. Lo stiamo programmando per il 3 gennaio in Ucraina". Così il presidente ucraino Zelensky. "Poco dopo - prosegue - si terranno discussioni a livello di leader: gli incontri sono necessari. Lo stiamo pianificando per il 6 gennaio in Francia". E si dice "grato al team del presidente Trump per la disponibilità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

