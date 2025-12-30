Zelensky | Trump mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Zelensky ha invitato Trump a dimostrare il suo interesse nel favorire la pace, sottolineando l'importanza di un impegno concreto. Ha inoltre precisato di non avere intenzione di avviare dialoghi con il presidente russo, evidenziando le posizioni attuali dell’Ucraina nel contesto del conflitto. Queste dichiarazioni riflettono la complessità delle relazioni internazionali e le sfide diplomatiche in corso.

Il Presidente ucraino poi ha detto che non ha alcuna intenzione di parlare il con il Presidente russo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky trump mostri quanto 232 interessato ad arrivare alla pace

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Trump mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace”

Leggi anche: Zelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano. Il Cremlino: "Lui inadeguato per arrivare alla pace"

Leggi anche: Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Nessuna pace senza di noi"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

zelensky trump mostri 232Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: dialogo e umorismo sulla guerra in Ucraina - Lago ha portato risate e piani per la ricostruzione dell'Ucraina. notizie.it

zelensky trump mostri 232Trump-Zelensky, “incontro fantastico”. Per Kiev risolto il “90% dei nodi”. Restano le distanze sulla questione del Donbass - Kiev risolve il 90% dei nodi nell'incontro con Trump, ma la questione del Donbass rimane in sospeso nelle trattative ... ilfattoquotidiano.it

zelensky trump mostri 232Ucraina, dopo incontro Trump-Zelensky accordo di pace “vicino”. Su quali punti c’&#232; intesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, dopo incontro Trump- tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.