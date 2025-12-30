Zelensky | Trump mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace

Il presidente ucraino Zelensky ha invitato Trump a dimostrare il suo interesse nel favorire la pace, sottolineando l'importanza di un impegno concreto. Ha inoltre precisato di non avere intenzione di avviare dialoghi con il presidente russo, evidenziando le posizioni attuali dell’Ucraina nel contesto del conflitto. Queste dichiarazioni riflettono la complessità delle relazioni internazionali e le sfide diplomatiche in corso.

Trump-Zelensky, “incontro fantastico”. Per Kiev risolto il “90% dei nodi”. Restano le distanze sulla questione del Donbass - Kiev risolve il 90% dei nodi nell'incontro con Trump, ma la questione del Donbass rimane in sospeso nelle trattative ... ilfattoquotidiano.it

Ucraina, dopo incontro Trump-Zelensky accordo di pace “vicino”. Su quali punti c’è intesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, dopo incontro Trump- tg24.sky.it

L'incontro fra #Trump e #Zelensky a Mar-a-Lago conferma progressi nei negoziati e un miglioramento nei toni, ma le concessioni territoriali restano un ostacolo difficile da superare. #IspiDailyFocus > https://bit.ly/497Cuet - facebook.com facebook

Nella residenza di Mar-a-Lago il settimo incontro Trump-Zelensky: 'Accordo vicino' #ANSA x.com

