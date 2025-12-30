Zelensky | Trump mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace
Il presidente ucraino Zelensky ha invitato Trump a dimostrare il suo interesse nel favorire la pace, sottolineando l'importanza di un impegno concreto. Ha inoltre precisato di non avere intenzione di avviare dialoghi con il presidente russo, evidenziando le posizioni attuali dell’Ucraina nel contesto del conflitto. Queste dichiarazioni riflettono la complessità delle relazioni internazionali e le sfide diplomatiche in corso.
