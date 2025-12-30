Zelensky | Sono stanco dopo la guerra pronto a ritirarmi dalla politica

Il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere stanco e di essere pronto a ritirarsi dalla politica dopo la guerra. In un’intervista a Fox News, ha ribadito di non voler avviare un dialogo diretto con Vladimir Putin, definendolo un nemico. La sua posizione rimane chiara nel contesto delle tensioni tra Ucraina e Russia, evidenziando la volontà di mantenere una linea di fermezza.

Volodymyr Zelensky non ha alcuna intenzione di avviare un dialogo diretto con Vladimir Putin. «Non parlerò con lui perché è il nemico », ha dichiarato il presidente ucraino in un’ intervista a Fox News, ribadendo la sua posizione netta nei confronti del leader del Cremlino. Zelensky ha però aggiunto che, se ne avesse l’occasione, porrebbe a Putin una domanda precisa: perché abbia iniziato una guerra contro l’Ucraina, cercando di sottrarre al Paese i suoi territori sovrani. Una guerra che, secondo Kiev, resta priva di qualsiasi giustificazione politica o storica. Nel corso dell’intervista, il presidente ucraino ha sottolineato di non avere alcuna fiducia in Putin, spiegando che proprio per questo motivo l’Ucraina chiede garanzie di sicurezza solide e vincolanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

