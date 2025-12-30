Zelensky smentisce l’attacco alla dacia Putin e denuncia il pretesto per nuovi bombardamenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato che l’Ucraina abbia effettuato un attacco alla dacia di Putin, respingendo le accuse di Mosca. Zelensky ha inoltre denunciato come pretesto per nuovi bombardamenti le affermazioni secondo cui tra il 28 e il 29 dicembre sarebbe stato colpito un obiettivo vicino a Novgorod. La notizia evidenzia la tensione tra i due paesi e il rischio di escalation nel conflitto.

