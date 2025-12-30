Zelensky | Pronto a incontrare Putin Trattative su truppe Usa e documenti pronti a gennaio

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che sono in corso trattative con gli Stati Uniti riguardo all’eventuale presenza di truppe americane in Ucraina, nell’ambito di un progetto di pace. Zelensky ha inoltre confermato la volontà di incontrare il collega russo Putin, mentre i documenti e le decisioni su queste questioni potrebbero essere definiti già a gennaio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che sono in corso discussioni con gli Stati Uniti sul possibile schieramento di truppe americane in Ucraina nell'ambito di un piano di pace. La notizia è stata riportata dall'agenzia Ukrinform al termine di una conferenza stampa del leader di Kiev. Rispondendo a una domanda sulle garanzie di sicurezza e sull'eventualità che Washington possa.

Zelensky: pronto a incontro con Putin in qualsiasi formato - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

Trump verso l’intesa tra Zelensky e Putin: i nodi su Donbass, NATO e nucleare - Territori, sicurezza e centrale di Zaporizhzhia restano i nodi aperti. panorama.it

“Pronto a ritirarmi dalla politica”. Guerra, l’annuncio di Zelensky - facebook.com facebook

#intanto Trump: “Putin pronto ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione”, la “smorfia” di Zelensky è virale x.com

