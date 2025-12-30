Zelensky pianifichiamo riunione dei Volenterosi il 6 in Francia

Il 6 gennaio in Francia si terrà una riunione dei “Volenterosi”, con la partecipazione di leader di vari settori. L'incontro mira a condividere idee e discutere iniziative comuni, rafforzando la collaborazione tra i partecipanti. La pianificazione di questo evento è fondamentale per favorire un confronto costruttivo e coordinare future azioni. Si tratta di un appuntamento importante, volto a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti coinvolte.

Zelensky annuncia una nuova riunione con i Volenterosi per il 6 gennaio - Il vertice sarà preceduto, il 3 del mese, da un summit dei consiglieri per la sicurezza nazionale dei vari Paesi. msn.com

UCRAINA - Zelensky: "Lavoriamo a una riunione dei Volenterosi il 6 in Francia" - Il capo negoziatore "Rustem Umerov ha riferito dell'accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Coalizione dei Volenterosi per tenere un incontro nel prossimo futuro. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.