Zelensky | non possiamo vincere senza supporto degli Usa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l'esito della guerra in Ucraina dipende dal supporto degli Stati Uniti. In un suo intervento, Zelensky ha evidenziato l'importanza dell'assistenza americana per garantire la sicurezza e la sovranità del paese, sottolineando la necessità di un impegno continuo da parte degli alleati occidentali.
