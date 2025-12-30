Zelensky | L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi Colpite Zaporizhzhia e Odessa

Il presidente Zelensky ha dichiarato che l’attacco alla residenza di Putin sarebbe una menzogna dei russi. Nel frattempo, le regioni di Zaporizhzhia e Odessa sono state colpite da recenti attacchi, aumentando la tensione nella zona. Questo articolo analizza le dichiarazioni di Zelensky e gli sviluppi sugli eventi nelle aree interessate, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione in Ucraina.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Zelensky: "L'attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi". Colpite Zaporizhzhia e Odessa. Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato un attacco di...

