Zelensky | L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi Colpite Zaporizhzhia e Odessa
Il presidente Zelensky ha dichiarato che l’attacco alla residenza di Putin sarebbe una menzogna dei russi. Nel frattempo, le regioni di Zaporizhzhia e Odessa sono state colpite da recenti attacchi, aumentando la tensione nella zona. Questo articolo analizza le dichiarazioni di Zelensky e gli sviluppi sugli eventi nelle aree interessate, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione in Ucraina.
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa
Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “E’ una bugia russa, la notizia di un attacco alla residenza di Putin”
Zelensky | L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa; Zelensky smentisce l’attacco alla dacia Putin e denuncia il pretesto per nuovi bombardamenti; La residenza di Putin l’attacco di Kiev le minacce di Lavrov e la replica di Zelensky Cosa può succedere ora.
Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa - Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato un attacco di ... ilfattoquotidiano.it
Mosca: Kiev ha attaccato la residenza di Putin: risponderemo. Zelensky: menzongna. Trump: sono molto arrabbiato - La Russia sostiene che l'Ucraina abbia tentato di colpire con droni la residenza di Putin a Novgorod. msn.com
«Attacco di Kiev alla residenza di Putin con 91 droni». Zelensky: «Una tipica menzogna russa» - L'accordo tra Russia e Ucraina, che appena 24 ore prima Donald Trump annunciava come «molto vicino», sembra naufragare ancora prima di mollare gli ormeggi, affondato da un botta e risposta tra Mosca e ... unionesarda.it
"L'Ucraina non può vincere senza l'aiuto degli Stati Uniti", così Zelensky dopo l'incontro con Trump". Intanto si complicano le trattative per la pace: Mosca accusa Kiev di aver lanciato droni contro la residenza di Putin a Valdaj. L'audio del ministro degli Esteri x.com
Volodymyr Zelensky ha rigettato le accuse di Mosca riguardo un attacco ucraino con droni a una residenza di Vladimir Putin, definendole "bugie" e "bufale". Zelensky ha invece affermato che la Russia si starebbe preparando per colpire edifici governativi ucrai - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.