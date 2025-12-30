Zelensky | Attacco a residenza di Putin? Fake news Usa possono verificare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le notizie riguardanti un attacco a una residenza di Vladimir Putin sono false, attribuendole alla Russia per compromettere i negoziati di pace. Zelensky ha sottolineato che gli Stati Uniti sono in grado di verificare l’infondatezza delle affermazioni, evidenziando l'importanza di fonti affidabili nelle informazioni sul conflitto.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le notizie relative all'attacco a una delle residenze di Vladimir Putin sono fake news inventate dalla Russia per far fallire i negoziati per porre fine alla guerra e ha aggiunto che gli Usa possono verificare che si tratti di una notizia falsa. "Gli attacchi alla residenza di Putin a Valdai sono fake news; nessuno l'ha attaccata. Questo è legato alle sanzioni? Forse un po', ma a mio parere è più legato al fatto che nel corso del mese ci sono stati un dialogo piuttosto proficuo e incontri positivi tra i nostri team, il cui culmine è stato il nostro incontro con il presidente Trump", ha detto Zelensky parlando con i giornalisti, secondo quanto riporta Ukrinform. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky: "Attacco a residenza di Putin? Fake news, Usa possono verificare" Leggi anche: Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Colpite Zaporizhzhia e Odessa Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia attacco contro residenza di Putin ma Zelensky nega: “Vogliono minare i negoziati” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Kiev tenta l'attacco alla residenza di Putin. Lavrov: Risponderemo. Ma Zelensky smentisce; Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Droni Kiev su una residenza di Putin'; Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega. Zelensky: "Attacco a residenza di Putin? Fake news, Usa possono verificare" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le notizie relative all'attacco a una delle residenze di Vladimir Putin sono fake ... iltempo.it

Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi” - Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato un attacco di ... ilfattoquotidiano.it

Mosca: Kiev ha attaccato la residenza di Putin: risponderemo. Zelensky: menzongna. Trump: sono molto arrabbiato - La Russia sostiene che l'Ucraina abbia tentato di colpire con droni la residenza di Putin a Novgorod. msn.com

Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che la posizione negoziale di Mosca cambierà in seguito ai presunti attacchi alla residenza di Putin nella regione di Novgorod. Zelensky ha respinto l'affermazione come un tentativo del Cremlino di far deragliare i pro - facebook.com facebook

Zelensky-Trump: cauto ottimismo e una piccola vittoria diplomatica. 91 droni contro la residenza di Putin: "Bugie russe" Di @LorenzoVita8 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.