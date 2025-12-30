Il 6 gennaio in Francia si svolgerà un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e i rappresentanti della coalizione dei Volenterosi. L’appuntamento punta a rafforzare la cooperazione e coordinare le prossime strategie. Si tratta di un momento importante per approfondire le questioni di sicurezza e supporto internazionale, contribuendo a definire gli sviluppi nel contesto del conflitto.

Il 6 gennaio si terrà in Francia un nuovo vertice tra l’ Ucraina e i leader della coalizione dei Volenterosi. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky. «Rustem Umerov (capo delegazione negoziale ucraino, ndr ) ha appena riferito dell’accordo raggiunto con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei Paesi della Coalizione dei Volenterosi in merito a un incontro che si terrà a breve. Lo abbiamo programmato per il 3 gennaio in Ucraina. Subito dopo, discuteremo a livello di leader: gli incontri sono necessari. Lo abbiamo programmato per il 6 gennaio in Francia», ha scritto Zelensky su X. E poi: «Sono grato al team del presidente Donald Trump per la disponibilità a partecipare a tutti i formati efficaci. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Zelensky annuncia una nuova riunione con i Volenterosi per il 6 gennaio

