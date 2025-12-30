Zazzaroni sta dalla parte di Conte | Ha ragione Marotta fuori luogo! Sono state dette cose ridicole

In un contesto di discussione tra figure di rilievo del calcio, Zazzaroni si schiera dalla parte di Conte, criticando le dichiarazioni di Marotta considerate fuori luogo e ridicole. La vicenda evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti all’interno del mondo sportivo, sottolineando l’importanza di un confronto rispettoso e basato sui fatti.

Inter News 24 . Il pensiero del giornalista. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni ha preso una posizione netta nella dialettica a distanza tra le big del campionato, schierandosi apertamente a favore di Antonio Conte. Il direttore del Corriere dello Sport ha bollato come sterile e fuori luogo la polemica innescata dalle frasi dell'allenatore partenopeo, sottolineando come l'ex tecnico della Nazionale si sia limitato a esporre una verità storica inconfutabile sul dominio calcistico dell'asse Milano-Torino negli ultimi ottant'anni.

