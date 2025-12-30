Zazzaroni sta dalla parte di Conte | Ha ragione Marotta fuori luogo! Sono state dette cose ridicole

Da internews24.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di discussione tra figure di rilievo del calcio, Zazzaroni si schiera dalla parte di Conte, criticando le dichiarazioni di Marotta considerate fuori luogo e ridicole. La vicenda evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti all’interno del mondo sportivo, sottolineando l’importanza di un confronto rispettoso e basato sui fatti.

Inter News 24 . Il pensiero del giornalista. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni ha preso una posizione netta nella dialettica a distanza tra le big del campionato, schierandosi apertamente a favore di Antonio Conte. Il direttore del Corriere dello Sport ha bollato come sterile e fuori luogo la polemica innescata dalle frasi dell’allenatore partenopeo, sottolineando come l’ex tecnico della Nazionale si sia limitato a esporre una verità storica inconfutabile sul dominio calcistico dell’asse Milano-Torino negli ultimi ottant’anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

zazzaroni sta dalla parte di conte ha ragione marotta fuori luogo sono state dette cose ridicole

© Internews24.com - Zazzaroni sta dalla parte di Conte: «Ha ragione, Marotta fuori luogo! Sono state dette cose ridicole»

Leggi anche: Zazzaroni sbotta: «La Marotta League una ca***ta mondiale! Lui e Conte non si sopportano dai tempi della Juve. Battibecco tra Bergomi e del Piero? Ecco chi ha ragione secondo me»

Leggi anche: Ilicic rompe il silenzio: «Sono state dette tante bugie. Una cosa mi ha ferito particolarmente»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zazzaroni “hojlund impressionante conte polemiche di marotta fuori luogo un nuovo acquisto mi ha deluso; Zazzaroni: Conte ha ragione, sapete come vengono definiti gli scudetti del Napoli?; Zazzaroni: Napoli, dov'è il vero Beukema? Lui e Buongiorno le delusioni più grandi; Terza vittoria di fila per la Juve, ma Zazzaroni frena: Non vale Napoli e Inter.

zazzaroni sta parte conteZazzaroni: “Dette cose ridicole. Marotta fuori luogo, Conte ha solo ragione quando dice…” - A Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte ... msn.com

zazzaroni sta parte conteCDS - Zazzaroni: "Conte ha detto delle cose ovvie, vincere a Napoli è molto più difficile" - Il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a 'Numer1 Podcast' ed ha commentato così le dichiarazioni di Antonio Conte diventate oggetto di discussione dopo la par ... napolimagazine.com

zazzaroni sta parte conteIl morto è risorto: Napoli, Conte e una Supercoppa che parla chiaro - Ivan Zazzaroni lo ammette subito, senza giri di parole, aprendo un fondo che colpisce dritto al centro del dibattito. napolipiu.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.