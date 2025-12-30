Zanetti | Chivu merita questa opportunità | ho avuto altre offerte ma Moratti…

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, sarà ambasciatore della prima edizione della MagiCup, un torneo internazionale di calcio giovanile in programma in Florida a giugno. Zanetti ha sottolineato che Chivu merita questa opportunità, nonostante abbia ricevuto altre offerte, evidenziando l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo dei giovani talenti nel calcio.

Zanetti. Javier Zanetti, vicepresidente dell’ Inter, sarà ambasciatore della prima edizione della MagiCup, un torneo internazionale di calcio giovanile che si terrà in Florida il prossimo giugno. L’evento coinvolgerà squadre U12 e U13 provenienti dalle accademie più prestigiose del mondo, così come da paesi come Costa d’Avorio, Ucraina e Brasile, offrendo ai giovani calciatori l’opportunità di confrontarsi con squadre d’élite e vivere un’esperienza sportiva unica. Zanetti ha spiegato ai microfoni di Sky Sports UK le motivazioni che hanno portato alla creazione di questo torneo: dare ai bambini provenienti da contesti svantaggiati la possibilità di vivere ciò che lui stesso ha sperimentato solo da adulto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

