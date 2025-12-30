Zalone il re Mida degli incassi

Il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, ha riscosso un notevole successo al botteghino, a sei anni dal suo ultimo Tolo Tolo. La pellicola ha confermato la popolarità dell’attore e regista pugliese, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico italiano. Un risultato che testimonia l’attenzione e l’attesa del pubblico nei confronti di Zalone, ormai riconosciuto come uno dei protagonisti più seguiti del cinema nazionale.

Non serviva essere facili profeti per prevedere l'enorme successo che avrebbe avuto, al box office, il nuovo film di Checco Zalone (foto), Buen Camino, a distanza di sei anni dal suo ultimo Tolo Tolo. Però, il dato che si è accumulato nei primi quattro giorni di programmazione è francamente sbalorditivo. Buen Camino è non solo nettamente primo in classifica, ma raccogliendo, in un fine settimana, 26.921.300 euro e 3,31 milioni di spettatori. Roba che, da solo, vale una fetta enorme dell'indotto del cinema italiano. «Nostro signore degli incassi», come un supereroe, è volato in sala per risollevare i conti degli esercenti.

