Yemen con l’avanzata dei separatisti cresce la tensione tra Arabia Saudita e Emirati

La crescente tensione tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nello Yemen si sta intensificando, con un recente aumento delle operazioni militari. La situazione riflette una competizione strategica che coinvolge diverse fazioni nella regione, portando a un clima di incertezza e preoccupazione internazionale. La dinamica in atto evidenzia le complessità del conflitto yemenita e le ripercussioni geopolitiche in Medio Oriente.

La competizione tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nello Yemen è in corso da tempo, ma nella notte si è verificata una preoccupante escalation militare. Negli ultimi sviluppi della guerra civile in corso, l’Arabia Saudita e le forze yemenite fedeli al governo riconosciuto hanno intensificato i bombardamenti contro milizie e forze legate agli Emirati Arabi Uniti, in particolare quelle del Southern Transitional Council (STC), un gruppo separatista meridionale sostenuto da Abu Dhabi. I raid aerei sauditi hanno colpito posizioni e convogli di armi destinati allo STC nel sud del Paese, specie nella provincia di Hadramawt e nel porto di Mukalla, affacciato sul Golfo di Aden, dove è stata bombardata una nave, dopo che le forze separatiste avevano avanzato in territori strategici senza coordinamento con il governo centrale e Riad. 🔗 Leggi su Lettera43.it

