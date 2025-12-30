Yeman Crippa si prepara a rappresentare l’Italia nella 10 km della BOclassic di Bolzano, una delle principali corse di fine anno. La competizione, giunta alla sua 51ª edizione, si svolge nel centro della città e vede come favoriti gli atleti africani. La giornata di vigilia anticipa un evento che, ogni anno, richiama appassionati e atleti da tutta Europa, confermandosi come una tradizione di fine anno nel panorama podistico.

Giornata di vigilia in vista della 51ma edizione della BOclassic Alto Adige, grande classica di San Silvestro che va in scena sulle strade del centro di Bolzano. In campo femminile la stella più attesa è sicuramente Nadia Battocletti, mentre nella gara maschile l’Italia si affiderà soprattutto a Yeman Crippa per provare a vincere o almeno a salire sul podio. Il 29enne trentino, già campione europeo dei 10.000 e della mezza maratona, è reduce da tre terzi posti consecutivi alla BOclassic e punta quindi al suo primo successo nel prestigioso evento altoatesino. L’azzurro, reduce da una stagione deludente per quanto riguarda le Maratone affrontate, si cimenterà quindi sulla distanza dei 10 km dovendo vedersela con alcuni avversari di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yeman Crippa faro azzurro nella 10 km della BOclassic. Africani favoriti a Bolzano

