Wwf Italia | Stop ai botti di Capodanno provocano morte e traumi alla fauna
Il Wwf Italia rinnova l’appello a evitare i botti di Capodanno, evidenziando i danni che questi esplosivi provocano alla fauna selvatica e agli animali domestici. I rumori forti e improvvisi causano stress, traumi e, in alcuni casi, la morte di numerose specie. È importante sensibilizzare sulla necessità di scelte responsabili per tutelare l’ambiente e il benessere degli animali durante le festività.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Wwf rinnova l’appello a fermare “ i botti di Capodanno, causa di shock e morte tra la fauna selvatica, stress e panico tra cani e gatti”. Ai Comuni l’associazione ambientalista chiede di vietare, “con apposite ordinanze, petardi e fuochi pirotecnici nella notte di san Silvestro” mentre invoca i cittadini a festeggiare “l’arrivo del nuovo anno senza provocare traumi agli animali, selvatici e domestici”. La ong ricorda che i botti “provocano traumi, disorientamento, fughe caotiche e shock immediati negli animali selvatici, con conseguenze spesso mortali: ma anche effetti a lungo termine, come alterazioni comportamentali e danni al sistema riproduttivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
