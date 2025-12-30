Wwf Italia | Stop ai botti di Capodanno provocano morte e traumi alla fauna

Il Wwf Italia rinnova l’appello a evitare i botti di Capodanno, evidenziando i danni che questi esplosivi provocano alla fauna selvatica e agli animali domestici. I rumori forti e improvvisi causano stress, traumi e, in alcuni casi, la morte di numerose specie. È importante sensibilizzare sulla necessità di scelte responsabili per tutelare l’ambiente e il benessere degli animali durante le festività.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Wwf rinnova l’appello a fermare “ i botti di Capodanno, causa di shock e morte tra la fauna selvatica, stress e panico tra cani e gatti”. Ai Comuni l’associazione ambientalista chiede di vietare, “con apposite ordinanze, petardi e fuochi pirotecnici nella notte di san Silvestro” mentre invoca i cittadini a festeggiare “l’arrivo del nuovo anno senza provocare traumi agli animali, selvatici e domestici”. La ong ricorda che i botti “provocano traumi, disorientamento, fughe caotiche e shock immediati negli animali selvatici, con conseguenze spesso mortali: ma anche effetti a lungo termine, come alterazioni comportamentali e danni al sistema riproduttivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Capodanno, Wwf: “Stop ai botti, ecco gli effetti sugli animali”

Leggi anche: Capodanno senza botti: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Appello del WWF: stop ai botti di Capodanno; Wwf e Enpa: «No a botti e fuochi artificiali, spaventano e uccidono gli animali. Le alternative ci sono, i sindaci siano più coraggiosi»; Stop ai botti di Capodanno: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente; Botti di Capodanno, appello del Wwf ai Comuni per lo stop: Provocano traumi e shock agli animali.

Stop ai botti di Capodanno, WWF: “Provocano gravi danni agli animali e all’ambiente” - Provocano traumi, disorientamento, fughe caotiche e shock immediati negli animali selvatici, con conseguenze spesso mortali: ma anche effetti a lungo termine, come alterazioni comportamentali e ... terremarsicane.it