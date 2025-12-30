WWE | Il ruolo nascosto di Vince McMahon nel reparto creativo di WrestleMania 39

Vince McMahon avrebbe mantenuto un ruolo nella fase creativa di WWE, fino a WrestleMania 39, nonostante le dichiarazioni ufficiali che lo escludevano dal processo decisionale. Questa influenza nascosta evidenzia come le dinamiche interne possano influenzare gli eventi e i programmi della compagnia, anche in periodi di apparente rinnovamento. Analizzare questo ruolo permette di comprendere meglio le modalità di gestione e le influenze che caratterizzano la WWE.

Vince McMahon avrebbe continuato a influenzare il creative WWE almeno fino a WrestleMania 39, nonostante le dichiarazioni ufficiali che lo volevano completamente fuori dalle decisioni di booking.? Le mail che smentiscono la versione ufficiale. Dopo le dimissioni da TKO nel 2024, era stato ribadito più volte che Triple H fosse l’unico responsabile del creative WWE sin dal 2022, con Nick Khan che aveva parlato in TV di un Vince totalmente estraneo alle scelte delle storyline.? Nuovi documenti processuali legati alle cause in corso contro McMahon mostrano però dei messaggi interni in cui Vince chiede aggiornamenti specifici sui piani per WrestleMania 39, facendo capire di essere ancora coinvolto nel processo creativo legato a Roman Reigns e Cody Rhodes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il ruolo nascosto di Vince McMahon nel reparto creativo di WrestleMania 39 Leggi anche: WWE: Austin Theory nella Vision? I piani (forse) scartati per l’ex pupillo di Vince McMahon Leggi anche: WWE: Big E annuncia il ritiro nel podcast di Stephanie McMahon Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vertigini e ATM: il ruolo nascosto del sistema cranio-mandibolo-vertebrale #cuneo x.com Il presidente Mattarella ha consegnato la bandiera italiana ai quattro alfieri olimpici che non hanno nascosto l'immenso orgoglio che porta avere questo ruolo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.