WWE | Chad Gable verso il ritorno tutti i dettagli

Chad Gable si prepara al suo ritorno sul ring dopo un intervento alla spalla che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per diversi mesi. Recenti immagini lo mostrano mentre si allena al Performance Center, indicando un possibile ritorno imminente. Secondo Fightful Select, le sue condizioni sono in miglioramento e il wrestler sta riprendendo la preparazione fisica necessaria per tornare in azione.

Il wrestler è stato avvistato al Performance Center mentre si allena per tornare sul ring dopo l'intervento alla spalla che lo ha tenuto fuori dai giochi per mesi L'aggiornamento di Fightful Select sulle condizioni di Gable. Chad Gable si avvicina al ritorno in WWE dopo mesi di assenza. Secondo quanto riportato da Fightful Select, fonti interne alla compagnia indicano che il wrestler dovrebbe rientrare entro il prossimo mese. L'aspettativa è che Gable sia pronto al più tardi per la Royal Rumble, ma c'è ottimismo sulla possibilità di rivederlo sul ring anche prima di quella data. L'ex campione di coppia era stato costretto a fermarsi durante l'estate per un intervento chirurgico alla spalla.

