WRC2 – Giovanni Trentin conferma il programma

Giovanni Trentin, il più giovane vincitore della storia del Campionato Italiano Rally Terra, parteciperà al WRC2, la categoria riservata alle vetture Rally2 nel Campionato del Mondo Rally. Con una programmazione di sei round mondiali e alla guida di una Fabia RS Rally2, Trentin conferma il proprio impegno nel confronto internazionale, consolidando il suo percorso nel rally su scala globale.

Il più giovane vincitore della storia del Campionato Italiano Rally Terra al via di sei round mondiali con la Fabia RS Rally2 Giovanni Trentin sarà al via del WRC2, la serie cadetta del Campionato del Mondo Rally riservata alle vetture Rally2. Il pilota veneto, appena 18enne, arriva all’impegno iridato forte di una stagione storica, culminata . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Santa Domenica, Giovanni Trentin secondo per un soffio

Leggi anche: Alla Fiorio Cup ci sarà anche Giovanni Trentin

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giovanni Trentin annuncia il suo 2026 in WRC2: sei rally con Delta Rally e Škoda Motorsporta - Giovanni Trentin alza il volume: nel 2026 sarà al via di sei appuntamenti del WRC2. rallyssimo.it