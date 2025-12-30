WRC2 – Giovanni Trentin conferma il programma
Giovanni Trentin, il più giovane vincitore della storia del Campionato Italiano Rally Terra, parteciperà al WRC2, la categoria riservata alle vetture Rally2 nel Campionato del Mondo Rally. Con una programmazione di sei round mondiali e alla guida di una Fabia RS Rally2, Trentin conferma il proprio impegno nel confronto internazionale, consolidando il suo percorso nel rally su scala globale.
Il più giovane vincitore della storia del Campionato Italiano Rally Terra al via di sei round mondiali con la Fabia RS Rally2 Giovanni Trentin sarà al via del WRC2, la serie cadetta del Campionato del Mondo Rally riservata alle vetture Rally2. Il pilota veneto, appena 18enne, arriva all’impegno iridato forte di una stagione storica, culminata . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
WRC – Leo Rossel con la Citroen C3 Rally2 Il fratello del pilota Lancia proseguirà nel WRC2 con il team 2C Competition. Sicura la partecipazione al Monte-Carlo, da definire il resto della stagione. Dopo una prima stagione di apprendistato nel Campionato de - facebook.com facebook
