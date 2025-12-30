WRC – John Kennard 66 anni e non sentirli

John Kennard, 66 anni, torna nel WRC dopo nove anni, accompagnando nuovamente i piloti Hyundai Rally1. Con una lunga esperienza nel rally, la sua presenza arricchisce il panorama internazionale, dimostrando come la passione e la competenza possano superare il tempo. Questa riapparizione segna un momento significativo nel mondo del rally, sottolineando il valore della continuità e della dedizione nel motorsport.

Nove anni dopo l’ultima apparizione nel Mondiale, il copilota neozelandese rientra nella classe regina con Hyundai Rally1. Un ritorno costruito su esperienza, fiducia reciproca e un legame sportivo lungo quasi vent’anni. A volte il ritiro non è una linea definitiva, ma una parentesi. Nel Mondiale Rally, quello di John Kennard è diventato quasi un caso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: John Beam è morto a 66 anni, il volto della serie Netflix Last Chance U è stato ucciso

Leggi anche: Pooh, sessant’anni e non sentirli: "Ma non chiamatelo ultimo tour"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A 66 anni il navigatore neozelandese torna nella classe regina del WRC nuovamente accanto ad Hayden Paddon, nove anni dopo l’ultima presenza - A 66 anni il navigatore neozelandese torna nella classe regina del WRC nuovamente accanto ad Hayden Paddon, nove anni dopo l’ultima presenza ... p300.it