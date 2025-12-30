WRC – John Kennard 66 anni e non sentirli
John Kennard, 66 anni, torna nel WRC dopo nove anni, accompagnando nuovamente i piloti Hyundai Rally1. Con una lunga esperienza nel rally, la sua presenza arricchisce il panorama internazionale, dimostrando come la passione e la competenza possano superare il tempo. Questa riapparizione segna un momento significativo nel mondo del rally, sottolineando il valore della continuità e della dedizione nel motorsport.
Nove anni dopo l’ultima apparizione nel Mondiale, il copilota neozelandese rientra nella classe regina con Hyundai Rally1. Un ritorno costruito su esperienza, fiducia reciproca e un legame sportivo lungo quasi vent’anni. A volte il ritiro non è una linea definitiva, ma una parentesi. Nel Mondiale Rally, quello di John Kennard è diventato quasi un caso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
A 66 anni il navigatore neozelandese torna nella classe regina del WRC nuovamente accanto ad Hayden Paddon, nove anni dopo l’ultima presenza - A 66 anni il navigatore neozelandese torna nella classe regina del WRC nuovamente accanto ad Hayden Paddon, nove anni dopo l’ultima presenza ... p300.it
Debut WRC round victory in Argentina for Paddon and Kennard - Kiwi rally drivers Hayden Paddon and John Kennard have made history with their victory at Rally Argentina in their Hyundai i20 rally car as the first New Zealanders to ever win a round of the FIA ... scoop.co.nz
