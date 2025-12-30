Workshop di tecniche narrative di genere per lettori e scrittori

Partecipa al workshop di tecniche narrative di genere a Bologna, dedicato a lettori e scrittori. Con insegnanti esperte come Scilla Bonfiglioli e Oriana Ramunno, il percorso offre strumenti pratici per approfondire la scrittura e la lettura di vari generi letterari. In un contesto locale caratterizzato da un’ampia passione per la lettura e dalla voglia di sperimentare, l’evento rappresenta un’occasione per migliorare le proprie competenze narrative in modo concreto.

In presenza a Bologna con due insegnanti d'eccezione come Scilla Bonfiglioli e Oriana Ramunno in un comune dove si legge tanto ma c'è molta voglia di "sporcarsi le mani". Dopo l'open day di novembre sono state raccolte tutte le richieste e i desideri di un pubblico attento e oggi si propongono 4 workshop di tecniche narrative di genere per lettori e scrittori con oriana ramunno e scilla bonfiglioli.

