Winslet debutta da regista | Fra dramma e umorismo

Kate Winslet debutta come regista con un film che combina elementi di dramma e umorismo. Tra le guest star, Helen Mirren ha fatto una scelta insolita, rompendo la sua regola di non interpretare malati terminali, per supportare una regista donna alle prime armi. Un progetto che promette di offrire una narrazione sensibile e autentica, puntando sulla collaborazione tra due grandi protagoniste del cinema britannico.

"Helen Mirren ha rotto la sua regola di non interpretare mai dei malati terminali per sostenermi come regista donna esordiente". E con un nome del genere dalla sua parte, Kate Winslet è partita già in vantaggio per il suo debutto dietro la macchina da presa con Goodbye June, dramma natalizio disponibile su Netflix. Ma non era il suo unico asso nella manica. Lo dimostra un cast corale di attori strepitosi – Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e la stessa Winslet – e una sceneggiatura capace di bilanciare dramma e umorismo firmata da Joe Anders, figlio ventiduenne della stessa regista avuto con Sam Mendes.

