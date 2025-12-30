William e Kate pronti a trasferirsi in una nuova casa nel 2026 | dagli arredamenti ai ricordi da costruire come famiglia

Nel 2026, William e Kate inizieranno una nuova fase della loro vita trasferendosi nella residenza di Forest Lodge. Con il trasferimento, avranno l’opportunità di arredare gli spazi e creare nuovi ricordi come famiglia. Questo cambiamento segna un passo importante nel loro percorso, in un anno che vedrà anche il passaggio del principe George al liceo, segnando una significativa evoluzione personale e familiare.

Il 2026 rappresenterà un nuovo inizio per William e Kate: non solo il principe George si trasferirà al liceo, ma l'anno che si appresta ad arrivare sarà il primo del principe e della principessa di Galles nella loro nuova casa, Forest Lodge. I futuri regnanti considerano la villa con otto camere da letto nel Windsor Great Park la "casa per sempre" della famiglia, che descrive un importante passo avanti in termini di spazio abitativo. Con la salute di Kate che si spera migliori, questa sarà anche l'opportunità per riempire la nuova casa di ricordi felici, lasciando indietro i giorni bui della sua battaglia contro il cancro.

Kate Middleton e il Principe William pronti alla sfida più grande per il 2026 - Dopo aver concluso il 2025 col sorriso, per Kate e William si preannuncia un 2026 ricco di cambiamenti: ma ad attenderli è soprattutto una sfida. dilei.it

Kate Middleton, il principe William e i loro tre figli hanno partecipato alla messa di Natale di Sandringham. Per moglie del futuro re un “look italiano” con un cappotto (già indosssato in precedenza) di Blazè Milano. Cappottino chic anche per Charlotte. Tutti si s - facebook.com facebook

Re Carlo e Camilla alla messa di Natale con William, Kate e i nipoti. Windsor mai così uniti (assenti Andrea e Sarah) x.com

