WhatsApp arriva il nuovo tool | così si libera spazio sullo smartphone

WhatsApp introduce un nuovo strumento di pulizia selettiva nel suo ultimo aggiornamento beta, disponibile anche per gli utenti Android e iOS. Questa funzione permette di liberare spazio sullo smartphone eliminando in modo mirato file, chat e media indesiderati. L'obiettivo è migliorare l’esperienza d’uso e ottimizzare la gestione dello spazio di archiviazione, offrendo un metodo semplice e efficace per mantenere il telefono più ordinato e performante.

Il 2025 sta per concludersi, ma WhatsApp ha un'ultima importante novità da proporre ai suoi utenti; nell'ultimo aggiornamento della beta, infatti, è presente un nuovo strumento di pulizia selettiva del contenuto presente all'interno dello smartphone. Molti sanno che WhatsApp, con le sue chat e le tante funzioni, è una delle app che occupa maggiore spazio nella memoria del telefono. Da qui l'idea di poter agire "facendo pulizia". I primi test sono stati fatti per Android, per il quale è stato pensato un sistema di pulizia avanzato e personalizzato che consente all'utente di scegliere con precisione che cosa cancellare tra messaggi e contenuti presenti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

