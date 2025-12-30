Il primo gennaio 2026, alle ore 09:00, si disputa l'incontro tra Western Sydney e Macarthur FC, valido per l'undicesimo turno dell'A-League australiana. In questa occasione si potranno conoscere le formazioni ufficiali, analizzare le quote e formulare i pronostici sulla partita. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio australiano, che potranno seguire l'andamento di questa sfida nel contesto della stagione in corso.

Undicesimo turno di A-League australiana che vede i Western Sydney inaugurare il 2026 con la sfida interna contro il Macarthur FC. Gli Wanderers di Stajcic sono attualmente penultimi nella lega con 5 sconfitte in 10 gare e appena 2 vittorie nelle ultime 12 gare ufficiali. Nessun segnale di ripresa rispetto alle passate stagioni per una squadra che ancora si affida al 35enne Barbarousses come sua prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Western Sydney-Macarthur FC (giovedì 01 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

