Western Sydney-Macarthur FC giovedì 01 gennaio 2026 ore 09 | 00 | formazioni quote pronostici

Il primo gennaio 2026, alle ore 09:00, si disputa l’undicesimo turno di A-League australiana con Western Sydney e Macarthur FC che si affrontano in una partita valida per il campionato. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro chiaro e obiettivo sull’incontro. Un appuntamento importante per seguire l’andamento delle squadre nella stagione in corso.

Undicesimo turno di A-League australiana che vede i Western Sydney inaugurare il 2026 con la sfida interna contro il Macarthur FC. Gli Wanderers di Stajcic sono attualmente penultimi nella lega con 5 sconfitte in 10 gare e appena 2 vittorie nelle ultime 12 gare ufficiali. Nessun segnale di ripresa rispetto alle passate stagioni per una squadra che ancora si affida al 35enne Barbarousses come sua prima .

