Warner Bros verso un nuovo no a Paramount

Warner Bros. Discovery ha annunciato la volontà di rifiutare nuovamente l’offerta di Paramount, valutata circa 108 miliardi di dollari. La decisione deriva da valutazioni strategiche e di mercato, e segnala una posizione di fermezza da parte di Warner Bros. Discovery nel contesto delle negoziazioni tra le due aziende. Questa scelta potrebbe influenzare gli sviluppi futuri nel settore dei media e dell’intrattenimento.

Warner Bros. Discovery è intenzionata a dire « no », di nuovo, a Paramount. Secondo quanto riportato da Reuters, il broadcaster respingerà la nuova offerta presentata dalla società da 108 miliardi di dollari. Appena pochi giorni prima, era stato Gerry Cardinale, con il fondo RedBird al fianco di Paramount, a parlare di come la famiglia Ellison avesse offerto più di Netflix. Nonostante la cifra sia stata rivista e lo stesso Larry Ellison abbia garantito l’operazione con 40 miliardi dal suo patrimonio personale, i dubbi degli azionisti di Warner Bros. Discovery non sono stati fugati del tutto. E così la strada resta quella dell’accordo con Netflix, finalizzato a inizio dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Warner Bros verso un nuovo «no» a Paramount Leggi anche: Warner Bros. Discovery verso il no all’offerta di Paramount Leggi anche: Nuovo no Warner Bros all'assalto di Paramount Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. New York: scambi in positivo per Warner Bros Discovery; Netflix pigliatutto, dopo la Warner Bros anche FIFA: il nuovo gioco è in arrivo; Il nuovo FIFA sarà su Netflix: riuscirà a battere EA Sports FC?; Cos'è successo oggi sui mercati: dal volo delle risparmio di Tim in vista della conversione al rilancio di Paramount su Warner Bros. Warner Bros. Discovery verso il no a Paramount: più vicino l'accordo con Netflix? - Discovery si appresta a consigliare agli azionisti di rifiutare l'offerta ostile di Paramount, favorendo l'accordo già raggiunto con Netflix. hwupgrade.it

Warner Bros. verso il no all’offerta di Paramount. Netflix sempre favorita - Potrebbe arrivare già nelle prossime ore il rifiuto da parte del consiglio di amministrazione di Warner Bros. it.investing.com

Warner Bros. Discovery dice no a Paramount e conferma l'accordo con Netflix, ora è ufficiale - Discovery ha respinto l'offerta di acquisizione da 108 miliardi di Paramount Skydance, giudicandola priva di adeguate garanzie finanziarie. hwupgrade.it

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 83 miliardi, battute Paramount e Comcast

