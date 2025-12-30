Wake Up Dead Man su Netflix | il nuovo Knives Out è il thriller natalizio imperdibile dal cast stellare

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il terzo capitolo della saga firmata da Rian Johnson, arriva su Netflix come un thriller natalizio atipico, più cupo e raccolto rispetto ai precedenti. Benoit Blanc, ancora una volta interpretato da Daniel Craig, torna per quello che viene presentato come il suo caso più complesso e pericoloso, ambientato lontano dalle ville eleganti e dalle isole esotiche dei film precedenti. Qui il contesto è una piccola comunità religiosa nello stato di New York, chiusa, tesa e attraversata da conflitti profondi. La trama di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. La storia inizia con l'arrivo del giovane sacerdote Jud Duplenticy, interpretato da Josh O'Connor, mandato a prestare servizio in una parrocchia isolata dopo un provvedimento disciplinare.

