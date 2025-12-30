Voto farsa in Guinea Conakry col generale golpista non c’è partita
Le elezioni presidenziali in Guinea Conakry si sono concluse domenica sera, segnando il primo voto ufficiale dal colpo di stato militare del 2021. La consultazione ha attirato l’attenzione internazionale, anche per le critiche riguardo alla trasparenza e alla legittimità del processo, soprattutto in un contesto politico ancora instabile. La scrutinio è ora in corso, mentre il paese attende i risultati ufficiali.
I seggi in Guinea Conakry si sono chiusi domenica sera per le prime elezioni presidenziali del paese dal colpo di stato militare del 2021. A Conakry e in altre città . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La Guinea vota nei primi sondaggi dal colpo di stato del 2021, probabilmente vincerà il leader militare.
