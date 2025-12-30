Voragine ad Arco Felice polemica sulla gestione dell’emergenza

Una voragine si è aperta lungo via Domitiana ad Arco Felice, causando significativi disagi alla circolazione stradale di Pozzuoli. La situazione ha sollevato polemiche sulla gestione dell’emergenza e sulla tempestività degli interventi. La strada rimane interdetta al traffico, con ripercussioni sulla mobilità locale. Restano in corso le valutazioni delle autorità per garantire la sicurezza e pianificare le operazioni di messa in sicurezza.

Da diversi giorni la circolazione stradale flegrea è fortemente compromessa a causa di una voragine apertasi lungo via Domitiana, una delle arterie principali della città di Pozzuoli. Il blocco del traffico, arrivato in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività natalizie, ha generato disagi rilevanti per residenti, pendolari e attività commerciali. Sulla vicenda è . Il Blog di Giò. POZZUOLI/ Dissesto stradale, chiuso tratto di strada ad Arco Felice: caos, ingorghi e strade alternative - POZZUOLI – Traffico, ingorghi e disagi, abitazioni e attività isolate a Pozzuoli a causa del dissesto del manto stradale che ha portato alla chiusura di un tratto di strada di via Domitiana, nell'inte ... cronacaflegrea.it

Da quattro giorni la circolazione stradale di Arco Felice è bloccata a causa di una voragine in via Domitiana. Un disagio importante che interessa una delle arterie principali della città e in un periodo estremamente particolare, come quello delle festività natalizi - facebook.com facebook

