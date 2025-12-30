Volo cancellato all’ultimo minuto | 250 persone lasciate a terra al Marco Polo

Un volo programmato presso l’aeroporto Marco Polo è stato cancellato all’ultimo minuto, lasciando circa 250 passeggeri a terra. L’attesa si è protratta con poche informazioni chiare, causando disagio e frustrazione tra i viaggiatori. La comunicazione della cancellazione è arrivata solo in tarda serata, evidenziando le difficoltà di gestione di situazioni impreviste e la necessità di migliorare l’assistenza ai passeggeri.

Un'attesa snervante, informazioni frammentarie e infine la cancellazione del volo, comunicata quando ormai la sera era avanzata. È quanto accaduto nella serata di lunedì 29 dicembre all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove la compagnia Wizz Air Malta ha cancellato il volo W4 6727 diretto a.

