Volley Bergamo l’ultima dell’anno è in casa di Conegliano Cervellin | Continuiamo il percorso

Il Volley Bergamo chiude il 2023 con una sfida in trasferta contro Conegliano, capolista e favorita della Serie A1. L’incontro, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia, si svolgerà martedì 30 dicembre alle ore 20:00 al PalaVerde di Treviso. Una partita importante per il team bergamasco, che intende proseguire il proprio percorso di crescita e confermare la propria competitività in questa stagione.

Bergamo. L’ultima gara del 2025 del Volley Bergamo 1991 è in Coppa Italia: martedì 30 dicembre, alle 20:00, sarà il PalaVerde di Treviso a ospitare il match dei Quarti di Finale che vedrà in campo Bergamo e le pluricampionesse d’Italia e d’Europa Conegliano, nonché capolista della classifica di Serie A1. La sfida mette in palio l’accesso alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa che si disputeranno a Torino nel week end del 24 e 25 gennaio: le rossoblù arrivano cavalcando l’entusiasmo degli ultimi due incontri disputati a cavallo del Natale. “Sono state gare che hanno portato punti, quindi possono essere considerate positive – ammette Marcello Cervellin dopo i suoi due match da primo allenatore – Una molto positiva, quella con Busto, una meno perché comunque ha vinto un’altra squadra, Novara, che sulla carta era superiore a noi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

