Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri vuole la salvezza e ingaggia Giulia Gennari

La Bartoccini MC Restauri Perugia, nel campionato di volley femminile A1, punta alla salvezza. Per rafforzare la squadra, ha annunciato l’ingaggio di Giulia Gennari. La situazione in classifica resta complessa e richiede impegno costante. La società e le giocatrici sono determinate a migliorare la posizione, lavorando con concentrazione e determinazione nelle fasi decisive della stagione.

La classifica, giornata dopo giornata, si fa sempre più preoccupante ma la Bartoccini MC Restauri Perugia dimostra ancora una volta di voler lasciare nulla al caso.È ufficiale l'ingaggio di Giulia Gennari, classe 1996 e professione palleggiatrice, che può rivelarsi una carta importante per poter.

Volley A1 femminile, per la Bartoccini MC Restauri solo un punto con Macerata. Situazione sempre più precaria - Le Black Angels tentano di ritrovare la giusta determinazione ma alla fine le marchigiane la spuntano grazie ai dettagli. perugiatoday.it

Volley Mercato: Giulia Gennari da Scandicci a Perugia - La palleggiatrice romana lascia la formazione toscana dopo un anno e mezzo per rinforzare il roster di Andrea Giovi in vista del rush finale della stagione ... corrieredellosport.it

